Остання атака рф пошкодила 9 блоків генерації електроенергії, – Шмигаль

Внаслідок масованої ракетної атаки на українську енергосистему в суботу, 14 січня, було пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряну лінію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За інформацією прем’єра, зазнали пошкоджень такі об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

Шмигаль пояснив, що це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

«Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень», – додав прем’єр.

Нагадаємо, внаслідок останньої ракетної атаки Росії 14 січня постраждали енергетичні об’єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Через це протягом 17 січня у Львові та області діє графік погодинних відключень, але існує ймовірність знеструмлень і під час «можливих відключень» (білі клітинки графіку).

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