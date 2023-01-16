У Запоріжжі побільшало поранених після ракетного удару РФ

Внаслідок ракетного удару, який здійснили російські окупанти у ніч на понеділок, 16 січня, по Запоріжжю, кількість постраждалих зросла із п’яти до дев’яти осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Запорізької області.

Війська РФ вдарили по одному з житлових кварталів Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300 близько 00:50 год. Ракета влучила у двох метрах від житлового п’ятиповерхового будинку. Також вогнем знищено декілька квартир у торці багатоповерхівки.

Спочатку було відомо про п’ятьох поранених, тепер їхня кількість зросла до дев’яти осіб. Чотирьох людей госпіталізували, серед них є двоє дітей віком 9 і 15 років.

Вибуховою хвилею у довколишніх будинках також повибивало шибки та балконні рами, пошкодило фасад, побило автомобілі, припарковані на дворовій території.

Також ударною хвилею й уламками снарядів пошкоджені офісні приміщення, магазини, будівлі підприємств, розташованих неподалік місця влучання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Наразі триває слідство.

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