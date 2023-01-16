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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Оновлено

Анастасія Диняк

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Вночі 16 січня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю. Є поранені, зокрема, діти. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Так, за його даними, є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Також відомо про кількох легкопоранених.

За уточненою інформацією, російська ракета С-300 влучила у житлову забудову в центрі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено п’ятиповерховий будинок. Там вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення.

Унаслідок атаки отримали поранення п’ятеро мешканців. Зокрема, двоє дітей 9 та 15 років.

«Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються», – додав Старух.

На місці працюють всі відповідні служби.

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