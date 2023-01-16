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Торговці героїном у Львові щомісяця заробляли по мільйону гривень

Наталя Дуляба

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До суду скерували обвинувальний акт щодо трьох львів’ян, які торгували героїном. На такому бізнесі щомісяця вони заробляли більше 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про злочинне угруповання, яке у Львові продавало героїн. Зловмисників спіймали торік у серпні, а тепер правоохоронці розповіли більше деталей про їхню діяльність.

Під час досудового розслідування встановлено, що організував наркобізнес 40-річний львів’янин. Він залучив до незаконної діяльності ще двох місцевих мешканців віком від 35 до 42 років.

Зловмисники розповсюджували героїн у Львові лише довіреним клієнтам «з рук у руки» за готівку. Таким чином щомісяця вони продавали більше тисячі доз героїну, а прибуток від такої діяльності перевищував 1 млн грн.

Під час обшуків у наркоторговців вилучили розфасований по пакунках героїн, канабіс, рослини конопель, пістолет з набоями, банківські картки, мобільні телефони. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 0,5 млн грн.

Підозрюваних помістили під варту. Зараз слідство уже завершили, обвинувальні акти скерували до суду, який і обиратиме їм покарання.

Наркоторговців судитимуть за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 306 – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів;
  • ч. 2, 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів;
  • ч. 2 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту у великих розмірах;
  • ч. 2 ст. 310 – посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Фото: поліція

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