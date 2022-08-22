Троє львів’ян торгували героїном

Правоохоронці викрили і затримали трьох львів’ян, які торгували героїном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про організовану групу наркоторговців, у яку входили троє львів’ян: 36-річний організатор та двоє його «партнерів» віком 36 і 42 роки. Зловмисники налагодили незаконний збут героїну мешканцям Львова та області.

Спіймали горе-бізнесменів на «гарячому» під час чергової реалізації героїну у Львові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

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