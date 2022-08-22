ОСТАННІ НОВИНИ

Троє львів’ян торгували героїном

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці викрили і затримали трьох львів’ян, які торгували героїном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про організовану групу наркоторговців, у яку входили троє львів’ян: 36-річний організатор та двоє його «партнерів» віком 36 і 42 роки. Зловмисники налагодили незаконний збут героїну мешканцям Львова та області.

Спіймали горе-бізнесменів на «гарячому» під час чергової реалізації героїну у Львові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал