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Словаччина виготовить ще 16 гаубиць Zuzana 2 для України

Наталя Дуляба

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Словаччина надіслала останню із восьми самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які придбала Україна. Втім виготовлення ще 16 таких машин для ЗСУ профінансують Данія, Німеччина і Норвегія. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

«Збройні Сили України отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2 словацького виробництва, яка зміцнить оборону України від агресії Російської Федерації. Це остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина зобов’язалася поставити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, про надання Україні самохідних гаубиць Zuzana 2 заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого візиту до Києва торік 31 травня. Декілька днів потому обидві держави підписали контракт на постачання восьми таких установок. Техніка надходила в Україну партіями протягом семи місяців.

Як додають у Генштабі, виконавши це українське замовлення, Словаччина виготовить ще 16 гаубиць Zuzana 2. Їх профінансують Данія, Німеччина та Норвегія.

Зауважимо, що словацька самохідна артилерійська установка Zuzana оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри. Максимальна дальність стрільби становить 41 км. Гаубиця дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину.

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