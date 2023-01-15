У Генштабі уточнити, скільки ракет вдалося збити під час обстрілу 14 січня

14 січня росіяни завдали трьох авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.