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Німеччина не зможе передати Україні Leopard раніше 2024 року

Анастасія Диняк

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Навіть якщо уряд Німеччини прийме рішення про постачання Україні танків Leopard, німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе зробити це раніше 2024 року. Про це  пише Європейська правда.

«Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться в районі початку наступного року», – зазначив гендиректор компанії Армін Паппергер.

Наразі Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Однак виведені з експлуатації основні бойові танки потребують ремонту, який займе «майже рік» і обійдеться у кілька сотень мільйонів євро.

Паппергер пояснив, що техніку необхідно не лише перефарбувати, але й переобладнати для використання у війні.

«Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані», – сказав він.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому телеканалу Габек сказав, що в майбутньому Німеччина, можливо, передасть Leopard для підтримки українських військ, однак вже згодом речник уряду країни спростував цю заяву.

Раніше Німеччина також заявила, що планує відправити близько 40 бойових машин піхоти Marder в Україну до кінця березня.

Окрім того, Німеччина відправить зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх армійських запасів в першому кварталі 2023 року.

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