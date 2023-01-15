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Львів'ян попереджають про ожеледицю на дорогах

Анастасія Диняк

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У Львові синоптики прогнозують вночі та вранці 16 січня ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах міста вночі та вранці 16 січня буде ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.

Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити пішохода на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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