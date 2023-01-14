Стали відомі деталі ракетного удару по Львівщині

14 січня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час обстрілу ворог декілька разів влучив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, під час масованого ракетного удару ворог кілька разів влучив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури у нашій області», – йдеться в повідомленні.

Одну ракету воїни ПВК «Захід» збили. Обійшлося без жертв і постраждалих. На місце ураження виїхали всі профільні служби. Вивчають масштаби ушкоджень.

Голова ОВА зазначив, що ударів зазнали й інші області. Тому по всій країні запровадили аварійні відключення електроенергії.

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