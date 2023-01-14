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РФ вдарила по об’єкту інфраструктури на Львівщині

Ольга Денисяка

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14 січня російські війська вдарили ракетами по Львівській області та влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА попередив, що внаслідок обстрілу в області можливі перебої у постачанні світла та води.

«Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що близько 15:00 год. по всій території України оголосили повітряну тривогу і російські війська вкотре завдали ракетного удару по Україні. Повідомляють про вибухи на Одещині, Вінничині, Київщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, та Франківщині.

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