Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

14 січня російські війська вкотре завдали ракетного удару по Україні. Про це повідомляють очільники обласних військових адміністрацій.

Так, Одеська райдержадміністрація о 15:07 повідомила, що ППО працює над територією Одеського району.

«росія здійснює масований ракетний удар по території України і вже є пуски ракет з повітря та з моря», – йдеться в повідомленні.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Вінницькій області. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінничину летять ракети з Півдня. Він припускає, що ворог використовує кілька хвиль ракетних атак, перша з яких — для виявлення засобів ППО.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є загроза ракетного удару. Та закликав перейти всіх в укриття.

«Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило «двох стін». Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляють про вибухи на Київщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, та Франківщині.

Інформація доповнюється…

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