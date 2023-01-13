Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал щодо агресії Росії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, повідомляє Європейська правда.

«Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамбле», – зазначила вона.

Перша заступниця голови МЗС наголосила, що «право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці».

«Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується», – зазначила Джапарова.

Вона нагадала, що майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу.

«Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії», – додала Джапарова.

Як відомо, Сполучені Штати Америки вивчають пропозицію України створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії під егідою ООН.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує ініціативу створити міжнародний процес над РФ на зразок Нюрнберзького трибуналу за дії її армії під час агресивної війни проти України.

Також міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву з закликом створити спецтрибунал проти керівництва Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.