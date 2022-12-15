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США розглядають можливість створення спецтрибуналу для РФ

Анастасія Диняк

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Сполучені Штати Америки вивчають пропозицію України створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії під егідою ООН. Про це пише Укрінформ.

Так, координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі США працюють над пропозицією України щодо спецтрибуналу для РФ під егідою ООН.

Він також наголосив, Америка послідовно виступають за притягнення Росії до відповідальності за всі злочини в Україні та підтримують слідчі дії щодо них на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує ініціативу створити міжнародний процес над РФ на зразок Нюрнберзького трибуналу за дії її армії під час агресивної війни проти України.

Також міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву з закликом створити спецтрибунал проти керівництва Росії.

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