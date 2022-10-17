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Литва, Латвія та Естонія закликали створити спецтрибунал проти «верхівки» РФ

Анастасія Диняк

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Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву з закликом створити спецтрибунал проти керівництва Росії. Про це йдеться на сайтах відомств.

Так, міністри країн закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для суду за воєнні злочини російського керівництва, щоб заповнити юрисдикційну лазівку, яка допоможе їм залишитися без покарання.

«Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують — геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу», — йдеться в повідомленні.

Вони також наголосили на продовженні розслідувань злочинів росіян, особливо Міжнародним кримінальним судом, «адже він відіграє ключову роль у зборі доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних військових злочинах, геноциді та злочинах проти людяності. в Україні».

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