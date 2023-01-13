На будівництві моста у Східниці вкрали майже 9 млн грн 

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора будівельного підприємства якого підозрюють у заволодінні державних коштів в особливо великих розмірах, та службовому підробленні документів під час будівництва моста у Східниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2020 році між Східницькою селищною радою та очолюваним обвинуваченим підприємством укладено договір на будівництво моста, який повинен був об’єднувати смт. Східницю із сусіднім селом.«З метою заволодіння бюджетними коштами, обвинувачений вніс в офіційну документацію недостовірні дані про обсяги виконаних робіт та вартість використаних матеріалів. У такий спосіб директор товариства привласнив 8,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Для легалізаціїї цих коштів, керівник будівельної компанії уклав договір фінансової позики із очолюваним підприємством і перерахував незаконно одержані гроші на свій приватний рахунок.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування збитків, на його майно накладено арешт (на загальну суму близько 7,5 млн грн) та заявлено цивільний позов.

Раніше повідомлялось, що на будівництво моста у Східниці додатково виділили 30 млн грн. Після цього стало відомо, що на будівництві мосту на Львівщині викрали 8,5 млн грн. За даними Zaxid.net у крадіжці коштів звинуватити стрийську компанію «Спецавтогідробуд». Йшлося про будівництво моста через річку Східничанка в смт. Східниця.

Торги на виконання робіт провели у грудні 2020 року, переможцем яких стало ПП «Спецавтогідробуд». Компанія зголосилася збудувати міст за майже 28,7 млн грн.Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Спецавтогідробуд» зареєстроване в Стрию понад 12 років тому й належить Леону Урумяну. Директором компанії вказаний Іван Кремінець.

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