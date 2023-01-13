ЄС наполягає на доопрацюванні Україною закону про КСУ

Європейська Комісія повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд і очікує, що Україна відповідним чином приведе у відповідність свій процес відбору суддів КСУ, повідомляє Суспільне.

«Європейська Комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного Суду України з висновком Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до Висновку Венеціанської Комісії», – заявили у коментарі в ЄК.

Там зазначили, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

«Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської Комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій», – підсумували в організації.

Що відомо про реформу Конституційного суду

1 грудня 2021 року президент Зеленський заявляв, що у реформуванні судової системи України «пишатися поки нема чим», проте вона буде завершена.

28 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Реформа Конституційного суду є однією з семи вимог до України на шляху до вступу в ЄС.

7 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами. Водночас президент Франції наголосив, що якби не війна, Україна б не отримала цей статус. 23 червня ЄС остаточно надав Україні статус кандидата.

23 листопада Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Ухвалення законопроєкту № 7662 є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу.

13 грудня Верховна рада увалила в цілому проєкт закону №7662. За словами правозахисників, чинна редакція документа містить ризики узурпації судової влади.

20 грудня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою закон.

У цей же день Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок щодо відповідного законопроєкту. У новому висновку вона наголосила на двох важливих моментах:

У Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт наразі передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначала, що не погоджується із тим, що закон набрав чинності всупереч рекомендаціям Венеційської комісії. Водночас вона заявляла, що є ймовірність того, що закон про КСУ буде переглянутий.

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