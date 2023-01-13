Як на Львівщині вимикають світло 13 січня

У п’ятницю, 13 січня, у Львові та області діють графіки планових знеструмлень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Зважаючи на встановлені «Укренерго» ліміти на споживання електроенергії, 13 січня мешканцям Львівщини вимикатимуть світло за плановим графіком погодинних відключень, зважаючи на потреби лімітів споживання від НЕК «Укренерго».

Що таке ліміт споживання?

Ліміт споживання – дозволений обсяг електричної потужності, який можна споживати на певній території протягом визначеного часу доби. Ліміт формується та застосовується у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію. Сьогодні ця ситуація пов’язана з наслідками обстрілів росіянами електростанцій та підстанцій, що через пошкодження не можуть працювати у режимі, який був до війни.

Який ліміт для Львівської області?

Ліміт на 13 січня для Львівщини покриває 60% від загального споживання — 574 мегавати (МВт), тоді як потреби споживачів Львова та області складають орієнтовно 960 МВт.

Також потрібно врахувати, що близько 220 МВт потужності споживання складає критична інфраструктура, яку не вимикають.

Якщо у певній області споживання перевищить дозволений ліміт, НЕК «Укренерго» впроваджує аварійні відключення для збереження цілісності енергосистеми, а відтак якщо у графіку вказано «можливе відключення» (білий колір), то є ймовірність, що за вашою адресою може не бути світла.

Громадян закликають раціонально користуватися електроенергією, аби енергетики могли зменшити обсяги та час вимкнень.

Дотримуйтесь таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «режимі сну»; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, Новий рік Львівщина пройшла без знеструмлень через суттєве потепління, світло почали вимикати 5 січня. Втім Різдво 7-8 січня область зустріла з електрикою, після цього «Львівобленерго» знову стало застосовувати графіки виключень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.