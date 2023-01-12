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За тиждень на Львівщині вакцинували від Covid-19 ще понад 2100 людей

Софія Романів

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На Львівщині триває вакцинальна кампанія проти Covid-19. За попередній тиждень щеплення від Covid-19 зробили 2117 жителів області. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА.

У період з 02.01.2023 по 08.01.2023 у Львівській області провели 2117 щеплень. Для цього використовували вакцини «Комірнаті», «Коронавак» та «Янсен».

Щоб зробити щеплення, потрібно звернутись до сімейного лікаря або безпосередньо до пунктів щеплень (їхній перелік можна знайти за посиланням).

Зазначимо, що за останній місяць на Львівщині щотижня фіксують від 70 до 130 випадків захворювання на коронавірус та 1-6 летальних випадків.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомило, що у 29 країнах вже виявили новий штам коронавірусу XBB.1.5. В Україні спричинених ним випадків захворювання наразі не зареєстровано. Та вакцинація залишається головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус, зокрема й його потенційно нових підваріантів.

Відповіді на найпоширеніші запитання про вакцинацію від коронавірсу можна переглянути тут.

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