Генштаб ЗСУ відреагував на заміну Суровікіна

Нова зміна керівництва окупаційних військ в Україні говорить про те, що не все у росіян гаразд. Про це під час брифінгу 12 січня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«З початку повномасштабної війни ми відстежуємо те, що періодично в керівництві Збройних Сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни. Якби у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б. Останні кадрові зміни свідчать про те, що в їхніх лавах існує необхідність поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають», – прокоментував Олексій Громов.

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Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Сєргея Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Цю посаду він обіймав три місяці поспіль.

Натомість тепер цей пост став начальник Генштабу РФ Валерія Герасимова. А Суровікін буде його заступником.

У російському Міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва спецоперацією». Також у відомстві заявили, що нові призначення пов’язані з «розширенням масштабу задач до виконання» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

У британській розвідці кажуть, що зміна командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні говорить про труднощі, які виникли в Росії.

Додамо, що Суровікін, командуючи окупаційними військами в Україні, відзначився втечею росіян із Херсона, а також масованими ракетними атаками на енергетичну інфраструктуру.

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