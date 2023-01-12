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Як на Львівщині вимикають світло 12 січня

Наталя Дуляба

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У четвер, 12 січня, у Львові та області діють графіки планових знеструмлень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Зважаючи на встановлені «Укренерго» ліміти на споживання електроенергії, 12 січня мешканцям Львівщини вимикатимуть світло за плановими графіками.

Втім енергетики наголошують: якщо у графіку вказано «Можливе відключення» (білий колір), то є ймовірність, що за вашою адресою може не бути світла. Це залежить від ситуації в енергосистемі України та отриманих розпоряджень від «Укренерго» щодо застосування аварійного знеструмлення.

«Просимо раціонально користуватися електроенергією, аби енергетики могли зменшити обсяги та час вимкнень», – наголошують у «Львівобленерго».

Дотримуйтесь таких правил енергоощадності:

  1. не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;
  2. не залишайте техніку в «Режимі сну»;
  3. не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;
  4. після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;
  5. вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, Новий рік Львівщина пройшла без знеструмлень через суттєве потепління, світло почали вимикати 5 січня. Втім Різдво 7-8 січня область зустріла з електрикою, після цього «Львівобленерго» знову стало застосовувати графіки виключень.

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