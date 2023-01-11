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У Львові відбудеться благодійний концерт Віктора Павліка

Анастасія Диняк

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22 січня легендарний співак-романтик Віктор Павлік, під чиї пісні закохувались, освідчувались та мріяли цілі покоління, співатиме для львів’ян та гостей міста. Частина коштів піде на ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Так, у неділю, 22 січня, о 19:00 год. Віктор Павлік виступить з особливим концертом «Різдвяні історії» у «Малевичі».

Павлік заспіває всі свої найкращі хіти, що вже стали культовими, серед яких – «Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стамбул». Окрім того, співак здивує слухачів гарними різдвяними піснями.

Частина коштів від продажу квитків буде передана на потреби ЗСУ. Квитки можна придбати за посиланням.

«Концерт «Різдвяні історії» буде справжньою симфонією музики, улюбленого голосу і віртуозної гри улюбленого виконавця і його найкращих музикантів. Тож можете навіть не сумніватися: у цей вечір розтане лід й відтануть серця всіх!», – кажуть організатори.

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