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У 2022 році п'яні водії на Львівщині вбили вісьмох людей

Наталя Дуляба

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Протягом 2022 року в аваріях, спричинених нетверезими водіями, загинули восьмеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Так, торік на території Львівщини склали 9174 адмінпротоколи на нетверезих водіїв. Усі матеріали на спійманих горе-водіїв склали за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, минулоріч п’яні водії на Львівщині стали причиною загибелі 8 людей, ще 189 осіб зазнали травм.

«Водії не усвідомлюють всю небезпеку, яку несе нетверезе керування. Саме воно є однією із основних причин ДТП. Закликаємо бути свідомим учасником дорожнього руху та пам’ятати про наслідки, які можуть бути невиправними», – наголошують патрульні.

Нагадаємо, один із перших п’яних водіїв на Львівщині уже відзначився початку 2023 року. У ніч на 3 січня 22-річний нетверезий львів’янин на краденому автомобілі врізався у зупинку громадського транспорту у Куликові, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

Додамо, що ще в 2021 році в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку. За перший випадок горе-водій замість 17 тисяч грн платить уже 51 тисячу грн, також у нього забирають посвідчення на 10 років.

Якщо водій попадеться нетверезим за кермом утретє, то в нього конфісковують авто.

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