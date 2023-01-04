П'яний львів'янин на краденому авто протаранив зупинку у Куликові: є загиблий

У Куликові 22-річний п’яний львів’янин на краденому автомобілі врізався у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась на світанку 3 січня у селищі Куликів Львівського району. Орієнтовно о 06:40 год. тут на трасі Львів – Рава-Руська водій автомобіля «Хюндай Соната» виїхав на смугу зустрічного руху, а потім – на зупинку громадського транспорту, де збив 55-річного місцевого мешканця.

Після цього легковик зіткнувся з автопоїздом «Сканія», запаркованим на узбіччі. Чоловік, який стояв на зупинці, від отриманих травм помер на місці.

Як встановили правоохоронці, за кермом «Хюндая» їхав 22-річний львів’янин, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, автівку він вкрав на площі Вічевій у Львові близько 05:00 год. ранку.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (п’яна їзда за кермом) та за ч.2 ст.289 (крадіжка авто) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 10 років тюрми із позбавленням водійських прав на 5-10 років.

Горе-водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Сам автомобіль вилучили на арештмайданчик. Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція