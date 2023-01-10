Джавеліна та Іскандер: українці продовжують давати дітям незвичні імена

У другій половині 2022 року українці продовжили давати власним дітям імена, які безпосередньо пов’язані з війною, – наприклад, Джавеліна та Іскандер. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві юстиції України.

Так, у другому півріччі в Україні зареєстрували такі рідкісні й незвичні імена новонароджених:

жіночі: Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр’єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна;

чоловічі: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.

Зауважимо, що на вибір дитячих імені в Україні в першій половині 2022 року теж повпливала війна. Тоді серед неординарних імен були Джавеліна, Аделіна-Джавеліна, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб і Миродар. Детальніше читайте за цим посиланням.

Щодо традиційних імен, то в другій половині 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами в Україні стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.

Найпоширенішими ж чоловічими іменами були Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

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