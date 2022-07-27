Джавеліна, Байрактар і Миролюб: незвичні імена, якими називають українців у 2022-му

За перше півріччя 2022 року в Україні народились 104 905 немовлят. Більшість батьків все-таки віддає перевагу традиційним іменам, однак є й ті, які дають своїм дітям незвичні імена. Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

У відомстві зауважують, що на вибір імен для новонароджених українців повпливала й повномасштабна війна. Так, у суспільстві з’явились нові словами, які стали активно використовувати. Зокрема йдеться про ті, які пов’язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів. Ними й називають малят породіллі.

Так, серед жіночих неординарних імен у першій половині 2022 року є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.

Серед чоловічих – Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

Серед традиційних імен, якими українці найчастіше називали немовлят, найпопулярнішими жіночими стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.

Разом із тим у Мін’юсті відзначають, що популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022» з однойменною піснею.

Найпоширенішими чоловічими іменами в Україні у першому півріччі 2022-го стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

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