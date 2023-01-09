Справа ринку «Добробут». 10 січня «Галінвест» можуть позбавити права на користування землею

У вівторок, 10 січня, у Господарському суді Львівської області відбудеться чергове відкрите слухання справи щодо скасування права ТОВ «СУАП «Галінвест» на користування земельною ділянкою під ринком «Добробут», а також державної реєстрації права власності підприємства на нерухоме майно – так званий промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3. Про це повідомила директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, передає пресслужба Львівської міської ради.

Гелена Пайонкевич також називає безпідставними заяви адміністрації ринку, про рейдерство з боку Львівської мерії, адже земля, де розміщений ринок «Добробут», й так належить місту.

«Адміністрації ринку «Добробут», в якій звинувачують міську раду, що начебто ми хочемо рейдернути земельну ділянку і «забрати ринок собі». Але це неможливо зробити, адже земля, де розміщений «Добробут» – й так міська. Зараз місто у судах скасовує незаконно зареєстровані права постійного користування земельною ділянкою площею 0,66 га на пл. Князя Осьмомисла та право власності на неіснуючий промислово-продовольчий центр, аби відшкодувати збитки міському бюджету», – повідомила Гелена Пайонкевич.

За її словами, за 11 місяців 2022 року від ТОВ «СУАП» Галінвест» (користувачі ділянки) за землекористування міський бюджет отримав лише 106 275 грн тоді коли ця сума мала становити більше як 1.3 млн грн.

«Пікантна деталь – це за три земельні ділянки, які знаходяться в користуванні «Галінвесту». До прикладу, ТОВ «СУАП «Галінвест» мало б сплатити як мінімум 1 354 000 грн. за користування у 2022 році земельною ділянкою лише на вул. Князя Осьмомисла», – зауважила Гелена Пайонкевич.

Окрім того мерія анонсувала нові позови по інших земельних ділянках «Галінвесту».

Нагадаємо, що адміністрація ринку «Добробут» заявляє про спробу рейдерства та публічний тиск.

Натомість Львівська мерія повідомляла, що: «Робота ринку «Добробут» у центрі Львова незаконна», а також про те, що підприємці спробували привласнити землю під ринком «Добробут» на площі Князя Осмомисла та хочуть її продати.

Фото: Lviv.Vgorode.

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