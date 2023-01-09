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Рашисти обстріляли Очаків. 15 поранених, серед них – дитина

Андрій Котенський

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Російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області, поранено 15 людей. Серед поранених дворічна дитина. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок обстрілів Очакова рашистами пошкоджено місцеву лікарню.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на четвер, 22 грудня, російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Очаківській громаді, що в Миколаївській області.

21 грудня російські окупанти обстріляли Очаків із артилерії. Поранення дістали троє мешканців, в тому числі десятирічний хлопчик.

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