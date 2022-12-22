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Рашисти знову обстріляли Очаків

Наталя Дуляба

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У ніч на четвер, 22 грудня, російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Очаківській громаді, що в Миколаївській області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

Ворог завдав ракетного удару о 00:57 год. Внаслідок обстрілу в Очаківській громаді пошкоджено житлові будинки, втім постраждалих немає.

Скільки саме було випущено ракет по Очаківській громаді, наразі не уточняють. В Оперативному командуванні «Південь» додають, що окупанти запускали свої ракети з лікарів у Чорному морі. Одну з них, Х-59, сили ППО збили над Миколаївщиною.

Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора України, ворог обстріляв сам Очаків. Удари російських ракет прийшлися на житлові квартали, жодних військових об’єктів поблизу немає.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 21 грудня російські окупанти обстріляли Очаків із артилерії. Поранення дістали троє мешканців, в тому числі десятирічний хлопчик.

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