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Водіїв попереджають про туман

Анастасія Диняк

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Увечері 7 січня та вранці 8 січня на у Львові та області прогнозують туман. Водіїв закликають бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у місті очікують туман видимістю 200 – 500 метрів.

До слова, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом із ближнім світлом;
  • дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на Гарячу лінію міста Львова за номером 15-80.

Раніше Львівський портал писав, якої погоди чекати Львівщині на Різдво.

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