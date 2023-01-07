Водіїв попереджають про туман

Увечері 7 січня та вранці 8 січня на у Львові та області прогнозують туман. Водіїв закликають бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.
Так, за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у місті очікують туман видимістю 200 – 500 метрів.
До слова, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:
- істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
- за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом із ближнім світлом;
- дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями;
- уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на Гарячу лінію міста Львова за номером 15-80.
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Анастасія Диняк