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Якої погоди чекати Львівщині на Різдво

Андрій Котенський

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На території Львівської області та міста Львова 7 – 9 січня прогнозують ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо), або ж ліхтариками.

За даними Sinoptik, різдвяні свята на Львівщині підмочить дощ. На вечір, 6 січня, очікується не більше 1 градусу морозу. Можливий незначний сніг. Проте на Різдво, 7 січня, дощитиме. Вдень температура повітря прогріється до 5 градусів тепла.

У неділю, 8 січня, прогнохують хмарну погоду, без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла.

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