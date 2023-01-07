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В Україні створили мапу замінованих територій

Анастасія Диняк

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Створили мапу, яка показує, які території України є вибухонебезпечними. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, зокрема, на мапі можна перевірити безпечність доріг. Також на ній позначені місця, де вже виявили вибухонебезпечні предмети або вони можуть там бути.

За наявною інформацією від ДСНС, вказується й ступінь загрози на певних ділянках. Можливо похибка локалізації до 30 метрів.

Рятувальники закликали українців, які пересуваються територіями, на яких велися бойові дії, користуватися мапою для власної безпеки. ЇЇ можна переглянути на сайті або завантажити додаток на мобільний телефон. (посилання у App Store та Google Play)

Нагадаємо, в Україні досі заміновано 30% території (174 тисячі кв км), тоді як станом на квітень розмінування потребували близько 300 тисяч кв км, тобто майже половина площі держави.

Щодоби рятувальники та інші спецслужби обстежують близько 70 га землі, однак задля оперативнішого розмінування територій українських сил є замало.

У Держдепі США кажуть, що розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. При цьому американці заявили, що тактика росіян мінувати все навколо в Україні, а особливо цивільні об’єкти і навіть тіла вбитих, нагадує дії терористів ІДІЛу в Сирії та Іраку.

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