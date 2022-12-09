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Держдеп США порівняв дії росіян в Україні з тактикою ІДІЛ

Наталя Дуляба

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Тактика росіян мінувати все навколо, а особливо цивільні об’єкти і навіть тіла вбитих, нагадує дії терористів ІДІЛу в Сирії та Іраку. Про це 8 грудня заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, пише Голос Америки.

Майкл Тірре наголосив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: «Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок».

За словами Тірре, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання для розмінування, а також забезпечення роботи команд саперів.

Зазначимо, днями про допомогу Україні в розмінуванні орієнтовно на 11 млн доларів також оголосила Канада. Під час зустрічі з міністром міжнародного розвитку Канади Харджитом Саджаном представники українського парламенту подякували за цю підтримку, вказано на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв Львівський портал, станом на квітень розмінування потребували близько 300 тисяч кв км території України, тобто майже половина її площі.

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