В Україні досі заміновано майже 30% території, – МВС

Станом на початок грудня 174 тисячі кв км території України досі всіяні вибухонебезпечними предметами, що становить близько 30% всієї площі держави. Про це під час брифінгу в медіацентрі «України» розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

За словами посадовиці, щодоби рятувальники та інші спецслужби обстежують близько 70 га землі. Однак задля оперативнішого розмінування територій українських сил є замало.

Тому Україна співпрацює зі своїми міжнародними партнерами механізми, аби пришвидшити розмінування територій у 2023 році.

«З делегацією США обговорили розбудову навчального центру з розмінування, додаткову фінансову допомогу на обладнання для очищення територій, 94 мільйона доларів на 2023 рік. Канада спрямовує 15 мільйонів доларів на розмінування України. Йдеться про закупівлю спеціалізованого обладнання ДСНС, а також загальну розбудову спроможностей країни в цій сфері. Наступний пакет допомоги теж активно обговорюємо», – розповіла Мері Акопян.

Крім того, наступного року Японія має надати ДСНС України техніки й обладнання для розмінування на 15 мільйонів доларів. Українські піротехніки пройдуть навчання у Камбоджі. Також уже є підтверджені допомога щодо розмінування від Великобританії, Німеччини, Хорватії, Швейцарії, Нідерландів, Італії та від Європейського Союзу.

Загалом із початку широкомасштабного вторгнення РФ на території України піротехніки вже знешкодили 300 704 вибухонебезпечних предметів та 2891 кг вибухової речовини, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 76 325 гектарів.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що тактика росіян мінувати все навколо в Україні, а особливо цивільні об’єкти і навіть тіла вбитих, нагадує дії терористів ІДІЛу в Сирії та Іраку. При цьому американці кажуть, що розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни.

Додамо, що станом на квітень розмінування потребували близько 300 тисяч кв км території України, тобто майже половина її площі.

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