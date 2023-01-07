Сьогодні – Різдво за юліанським календарем

7 січня за юліанським календарем українці святкують день, коли з’явився на світ Ісус Христос і розпочалось сучасне літочислення – Різдво.

Римо-Католицька Церква, більшість протестанських і православних церков, включаючи Константинопольску (крім Афона), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську й Грецьку святкували Різдво в ніч з 24 на 25 грудня, за Григоріанським чи Новоюліанським календарем.

Чому Різдво святкують 25 грудня

Григоріанський календар запровадив Папа Григорій XIII у 1582 році. Більшість православних церков також відмовилися від юліанського календаря після Собору Вселенського патріарха у 1923 році, коли прийняли Новоюліанський календар. Новий календар відзначається високою точністю й практично збігався з григоріанським.

Водночас досі від старого юліанського календаря не відмовилася Російська православна церква (РПЦ), Єрусалимський патріархат, Грузинська й Сербська православні церкви, а також Україна, яка робить перші кроки переходу на новий календар, який став офіційно визнаним стандартом у більшості країн світу.

Саме за новим літочисленням, Новий рік йде після Різдва, а не навпаки, і немає так званого Старого Нового року (із 13 на 14 січня – ред).

Як відомо, ані ПЦУ, ані УГКЦ в Україні ще не відмовилися від старого літочислення, відтак різдвяні служби заплановані на 7 січня. Проте лідери УПЦ та УГКЦ вже почали діалог про потребу реформи церковного календаря.

У той же час більшість українців у додатку «Дія» проголосували, що святкуватимуть Різдво 25 грудня.

Колектив Львівського порталу щиро вітає вас зі Святвечором за юліанським календарем! Бажаємо добра і Божого Благословення. І нехай наступне Різдво усі українські сім’ї зустрінуть дома, в родинному колі, а наші Герої повернуся із якнайшвидшою перемогою.

Христос народився! Славімо Його! Слава Україні!

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