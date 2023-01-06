У церкві УПЦ МП на Херсонщині виявили склад російських окупантів

На території церкви святого Іоанна Кронштадського УПЦ МП, що на деокупованій Херсонщині, спецслужби знайшли склад російських військових. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Правоохоронці завершили контррозвілувальні (безпекові) заходи на територіях епархій УПЦ Московського патріархату чотирьох областей.

Так, на території церкви святого праведного Іоанна Кронштадського виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

Як видно на фото, йдеться, зокрема про забезпечення рашистів продуктами та медикаментами.

«Встановлено, що склади загарбники влаштували за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт із керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв‘язку з представниками ФСБ», — кажуть у спецслужбі.

Під час звільнення Херсона Корнєв утік разом із окупантами на лівий берег Дніпра.

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області СБУ запобігла спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів.

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

Загалом на територіх церков УПЦ МП у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях спецслужби знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.





Наразі секретарю Кіровоградської єпархії оголосили підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

За результатами інших обшуків у єпархіях УПЦ МП триває слідство.

Детальніше про все, що відбувається з одіозною УПЦ Московського матріархату протягом останніх місяців повномасштабної війни в Україні, читайте за цим посиланням.

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