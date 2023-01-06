АРМА розшукало гроші заборонених в Україні партій

У межах розшуку майна заборонених в Україні політичних партій правоохоронці виявили понад 20 млн грн. В подальшому їх передадуть державі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Так, АРМА знайшло більше 20 млн грн, що належать забороненим в Україні політичним партіям. В агентстві не уточняють, про які саме партії йдеться, втім додають, що відповідну інформацію вже передали в Мін’юст. Воно своєю чергою має передати їх у власність держави.

Зазначимо, саме АРМА шукає активи заборонених в Україні політичних партій. Таке повноваження органу наддав уряд. Дотепер агентство перевірило наявність активів у 2000 юридичних осіб – політичних партій, їхніх організацій та осередків.

Також АРМА розшукує активи осіб, які потрапили під санкції. Дотепер опрацьовано понад 2643 запитів, які надійшли від Міністерства юстиції.

Нагадаємо, закон про заборону в Україні проросійських політичних партій Верховна Рада ухвалила на початку травня. Невдовзі після цього розпочався сам процес реальної заборони у судах.

Станом на кінець жовтня в Україні остаточно заборонили 12 проросійських політсил. Повний перелік – за цим посиланням.

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