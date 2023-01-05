В Одесі на хабарі затримали заступника голови Одеської ОВА

Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тис. дол. хотів «відмазати» підлеглого від тюрми, повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

За 35 тис. дол. США він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

СБУ задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол. та затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

▪️ понад 45 тис. дол.;

▪️ більше ніж 21 тис. євро;

▪️ золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Правоохоронці традиційно не називають ім’я чиновника, але за даними джерел Української правди, ідеться про Олега Муратова.

Раніше Львівський портал повідомляв, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

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