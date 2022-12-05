У Труханова обшуки. Викрито злочинну організацію

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними відомства, 5 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній,що карається позбавленням волі до 12-ти років із конфіскацією майна. А також ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

На сьогодні викрито двох організаторів злочинної схеми та їхню довірену особу. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності цієї злочинної організації.

За даними Dumskaya, детективи вилучають документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook