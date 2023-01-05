Рашисти обстріляли село біля Запоріжжя: є загиблі і поранені

Внаслідок російського обстрілу села Приморського Запорізької області загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Вранці 5 січня військові РФ обстріляли село Приморське, що менш ніж за 15 км від Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька та працівник селищної ради. Ще троє людей отримали осколкові поранення. Пошкоджено приватні будинки та навіть кладовище.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вранці 5 січня рашисти також обстріляли Херсонщину. В самому Херсоні загинув 18-річний юнак, а в Бериславі – сім’я з трьох осіб.

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