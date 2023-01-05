На Херсонщині російський снаряд вбив цілу сім’ю

Під час обстрілу 5 січня Берислава Херсонської області ворожий снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула сім’я з трьох осіб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Жертвами обстрілу російських окупантів Берислава стали чоловік, жінка та їхній 12-річний син. Вони загинули, бо ворожий снаряд влучив у їхній будинок.

«В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі», – написав Ярослав Янушевич.

Як додають в Офісі генпрокурора України, внаслідок російських обстрілів 5 січня поранення дістали щонайменше вісім місцевих мешканців. Одна людина опинилась під завалами, а місці працюють рятувальники.

Також внаслідок обстрілу Херсона загинув 18-річний юнак. Він перебував у будинку в центрі міста, там і помер від отриманих травм.

Пошкоджено більше 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи. За попередніми даними, обстріл рашисти вели з реактивних систем залпового вогню та з мінометів.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1,2 ст.438 ККУ).

Нагадаємо, минулої доби загарбники 41 раз обстрілювали Херсонщину із з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Поранення дістали троє людей.

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