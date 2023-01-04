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На Львівщині вводять погодинні відключення світла

Ольга Денисяка

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4 січня з 14:00 год. у Львові та області запроваджують графік погодинних відключень світла. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією голова ОВА, сьогодні після 14:00 Львівобленерго відповідно до розпорядження Укренерго запровадить графік погодинних відключень електроенергії.

Зазначимо, що станом на ранок 4 січня у Львівській області не застосовували відключень електроенергії. Як пояснив тоді голова ОВА, диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень.

Додамо, що в Україні знизилось споживання електроенергії завдяки теплій погоді та роботі сонячних електропідстанцій.

З 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, а це призведе знову до триваліших знеструмлень.

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