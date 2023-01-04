На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків

У середу, 4 січня, під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області загинув начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській област загинув внаслідок детонації боєприпасу.

Життя Сергія Гоцуляка обірвалось у віці 42 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на каскаді ворожих мін підірвалися восьмеро поліцейських із Черкащини.

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