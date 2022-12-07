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На Херсонщині від мін рашистів загинуло четверо поліцейських із Черкащини

Андрій Котенський

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На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися восьмеро поліцейських із Черкащини. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

В результаті підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

«Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини», – повідомив Ігор Клименко.

Щиро співчуваємо сім’ям загиблих.

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