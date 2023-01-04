Львівська залізниця призупиняє курсування потягу Львів–Рава-Руська

Через ремонт рухомого складу зазнає тимчасових змін розклад руху приміського потягу, що курсує у сполученні Львів – Рава-Руська – Львів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

5-10 січня 2023 року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;

6-11 січня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів.

Пасажирів закликають врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаному сполученні.

Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці доступний за посиланням: Railway.

Варто додати, що минулого місяця Львівська залізниця також зупиняла приміське сполучення через ремонт рухомого складу.

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