На Львівщині призупинили сполучення ряд поїздів

Через ремонт інфраструктури та рухомого складу залізниця тимчасово змінює розклад руху деяких приміських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.
Зокрема:
- 6 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;
- 6 та 7 грудня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;
- 6, 8 та 10 грудня не курсуватимуть поїзди № 6062/6067 сполученням Львів – Ходорів – Львів та № 6411/6414 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ.
Пасажирів закликають врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути за посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Андрій Котенський