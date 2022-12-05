На Львівщині призупинили сполучення ряд поїздів

Через ремонт інфраструктури та рухомого складу залізниця тимчасово змінює розклад руху деяких приміських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

Зокрема:

6 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;

6 та 7 грудня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;

6, 8 та 10 грудня не курсуватимуть поїзди № 6062/6067 сполученням Львів – Ходорів – Львів та № 6411/6414 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ.

Пасажирів закликають врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути за посиланням.

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