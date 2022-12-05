ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині призупинили сполучення ряд поїздів

Андрій Котенський

|

Через ремонт інфраструктури та рухомого складу залізниця тимчасово змінює розклад руху деяких приміських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

Зокрема:

  •  6 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;
  • 6 та 7 грудня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;
  • 6, 8 та 10 грудня не курсуватимуть поїзди № 6062/6067 сполученням Львів – Ходорів – Львів та № 6411/6414 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ.

Пасажирів закликають врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал