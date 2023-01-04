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Через похолодання в Україні зростає електроспоживання

Ольга Денисяка

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В Україні станом на 12:00 зростає споживання електрики через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу після свят. Про це повідомляє «Укренерго».

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Зазначається, що у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних  атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. 

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Додамо, що в Україні знизилось споживання електроенергії завдяки теплій погоді та роботі сонячних електропідстанцій.

З 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, а це призведе знову до триваліших знеструмлень.

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