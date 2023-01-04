Боксер Ломаченко потрапив до списку держзрадників, – Рух ЧЕСНО

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко включений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО.

Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео скандальної проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що «Україна розпочала війну проти Бога й українського народу на догоду сатанинській церкві (вочевидь Православній церкві України – ред.) та свинячим мордам 95-го кварталу (вочевидь правлячій партії «Слуга народу – ред)», що є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

У дописі до відео Ломаченко закликає підписників «показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому».

За словами Ломаченка, «справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви».

Після хвилі критики у коментарях Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: «Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати».

Раніше у грудні Ломаченко опублікував фото Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввела санкції РНБО.

«ЧЕСНО» – громадський рух та організація, що залучає громадян до боротьби з політичною корупцією та контролю влади.

У березні 2022 року запустили Реєстр держZрадників. Проєкт створено для того, щоб політики, медійники, зірки, судді та правоохоронці, які шкодять державному суверенітету та територіальній цілісності України, були притягнуті до відповідальності.

Раніше Львівський портал повідомляв, що «УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу».

Боксер вже невперше висловлює підтримку російській православній церкві в Україні. Ломаченко регулярно пропагував ідеї братніх народів та наративи московського патріархату в Україні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року Василь Ломаченко був помічений у Білгород-Дністровському батальйоні територіальної оборони.

У ніч на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку він переміг ганця Річарда Коммі. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять в ринг із прапором рідної країни.

У жовтні 2022 року Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса. На його плечі повернувся український прапор, проте після бою він не сказав глядачам жодного слова про війну Росії проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.