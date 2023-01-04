4 січня на Львівщині не планують вимикати світло

Станом на ранок 4 січня у Львівській області не застосовують відключень електроенергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Станом на зараз у Львівській області відключення електроенергії не застосовують», – йдеться в повідомленні.

Як пояснив голова ОВА, диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень.

Відтак мешканців Львіщвини просять споживати електроенергію раціонально.

Зазначимо, що в Україні знизилось споживання електроенергії завдяки теплій погоді та роботі сонячних електропідстанцій.

З 6 січня в Україні прогнозують різке похолодання, тому споживання знову виросте, а це призведе знову до триваліших знеструмлень.

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