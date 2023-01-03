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Судитимуть українця, який у Гостомелі вирізав графіті художника Бенксі

Наталя Дуляба

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Мешканець Києва, бажаючи легкої наживи, самовільно вирізав із фасаду будинку в Гостомелі графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті «Жінка в протигазі» всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього зловмисник залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу муралу.

«Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою, аби захистити від пошкоджень. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації», – кажуть правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15; ч.5 ст.185 (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі, скоєний під час воєнного стану) ККУ.

За скоєне крадію загрожує від 7 до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Йому вже оголосили підозру, наразі ще триває слідство.

Зазначимо, Бенксі – відомий вуличний художник із Великої Британії. Його особа досі є невідома. Із початку повномасштабного вторгнення Росії його антивоєнну картину продали на аукціоні, а отримані кошти скерували дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Восени 2022 року Бенксі підтвердив створення у Києві та Київській області сімох своїх графіті.

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